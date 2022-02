Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển vật tư y tế trôi nổi

Ngày 24/2, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Văn Hiếu (SN 1996, trú tỉnh Hưng Yên) về hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 23/2, Tổ công tác của Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 89C - 081.03 do Phạm Văn Hiếu điều khiển, vận chuyển 25.000 khẩu trang, 10.000 đôi găng tay y tế.

Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hiếu khai nhận, số khẩu trang và găng tay trên đối tượng nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Tam Điệp tiêu thụ.

Lực lượng Công an kiểm tra số hàng trôi nổi do Nguyễn Bá Hợp vận chuyển.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) và Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 29H-107.46 do Nguyễn Bá Hợp (SN 1989, trú quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19.

Công an xác định 23.000 hộp thuốc kháng sinh, 140 bộ kit test nhanh Covid-19, gần 600 hộp xông tinh dầu kháng Covid-19, 450 chai tinh dầu xịt kháng khuẩn, 60 viên thuốc kháng virus Covid-19… trị giá trên 1 tỷ đồng, Nguyễn Bá Hợp đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.