"Con nghiện" từ Nam Định sang Ninh Bình cắt trộm lưới rào đường cao tốc

Ngày 25/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 36 giờ truy bắt, Công an huyện Yên Khánh đã bắt giữ được đối tượng gây ra các vụ cắt trộm tấm lưới B40 hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Đối tượng Vũ Văn Trình cùng tang vật thu giữ được (Ảnh: CANB).

Trước đó, Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện kẻ gian cắt trộm 30 tấm lưới B40 bằng thép trắng mạ kẽm (trị giá khoảng 100 triệu đồng) dùng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, thuộc xóm Đông, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Khánh đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhanh chóng điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án là Vũ Văn Trình (SN 1996, trú xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (bản thân Trình là người nghiện ma túy).

Kìm cộng lực Trình dùng cắt hàng chục tấm lưới thép B40 đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng (Ảnh: CANB).

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều tra mở rộng, lực lượng Công an còn xác định, trước đó vào đêm 19/1/2022, Trình cũng đã sử dụng kìm cộng lực cắt 37 tấm thép B40 thuộc đoạn đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, thuộc địa phận xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình.