Liên đới gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng, cựu Trưởng ban Dân tộc lĩnh án

Dân trí Với trách nhiệm của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Quản lý Đề án, bị cáo Lương Thanh Hải đã liên đới gây thiệt hại hơn 1,56 tỷ đồng.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến nhóm cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, gồm bị cáo: Kim Văn Bốn (SN 1983, cựu cán bộ Phòng chính sách); Nguyễn Tâm Long (SN 1974, cựu Phó Trưởng phòng Chính sách); Chu Thị Thúy Khanh (cựu Kế toán Ban Dân tộc) và Lê Văn Sơn (SN 1962), Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981), là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn.

Bị cáo Nguyễn Tâm Long - cựu Phó trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong vụ án này, bị cáo Lương Thanh Hải (SN 1962) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Hải là cựu Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, kiêm Trưởng ban quản lý Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025.

Đề án này được phê duyệt với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, triển khai tại huyện Tương Dương với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo tồn, phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán... của người Ơ Đu - một nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công đối với gói thầu số 1 (được phê duyệt kinh phí 2,7 tỷ đồng), Kim Văn Bốn nhiều lần lập khống chứng từ, nâng khống khối lượng thực hiện các hạng mục để thanh toán số tiền hơn 1,33 tỷ đồng. Kim Văn Bốn bàn với Nguyễn Tâm Long thống nhất không nhập quỹ, không đưa vào hạch toán trong sổ kế toán khoản tiền này mà lập bảng cân đối thu - chi và dự kiến mức chia khoản tiền này cho lãnh đạo, cán bộ Ban Dân tộc.

Hành vi của Nguyễn Tâm Long và Kim Văn Bốn đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,33 tỷ đồng.

Bị cáo Kim Văn Bốn (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong quá trình điều tra, Bốn và Long khai đã chia cho ông Lương Thanh Hải 500 triệu đồng, bản thân 2 bị cáo nhận mỗi người 200 triệu đồng, số tiền còn lại chia cho các cá nhân hoặc phòng ban khác. Tuy nhiên, bị cáo Lương Thanh Hải và những cán bộ khác của Ban Dân tộc không thừa nhận việc nhận tiền. Cơ quan điều tra không chứng minh được số cán bộ này đã nhận tiền của Long và Bốn đưa, do vậy không có căn cứ để xem xét, xử lý.

Trong gói thầu số 2 của Đề án do công ty của Lê Văn Sơn thực hiện có hạng mục mua máy cày do Nhật Bản sản xuất. Tuy nhiên, loại máy cày này không còn bán trên thị trường, Lê Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh đã sử dụng một bộ hồ sơ của loại máy cày cùng chủng loại do Thái Lan sản xuất để nghiệm thu công trình, đưa vào khai thác sử dụng, dù trên thực tế chưa có máy cày để bàn giao cho đơn vị hưởng lợi là bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Bị cáo Lương Thanh Hải - cựu Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được xác định thiếu trách nhiệm, liên đới gây thiệt hại hơn 1,56 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Nguyễn Tâm Long biết Biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán máy cày không đúng quy định của pháp luật, công ty này chưa có máy cày để bàn giao nhưng khi Công ty Văn Sơn đề nghị thanh toán khoản tiền mua máy cày vẫn ký nháy vào các văn bản để công ty này thanh toán, gây thiệt hại cho Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An 224,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Tâm Long phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 1,56 tỷ đồng; Kim Văn Bốn phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; Chu Thị Thúy Khanh phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 224,5 triệu đồng.

Các bị cáo (từ phải qua): Chu Thị Thúy Khanh, Nguyễn Đình Thịnh và Lê Văn Sơn, Lương Thanh Hải tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với bị cáo Lương Thanh Hải, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao không kiểm tra chặt chẽ kết quả thực hiện công việc của cán bộ dưới quyền, khi ký các tài liệu trong hồ sơ đề nghị thanh toán các hạng mục thuộc Đề án không kiểm tra tính xác thực, đúng đắn của các chứng từ dẫn tới không phát hiện được sai phạm của các cán bộ dưới quyền và đơn vị đối tác. Bị cáo Lương Thanh Hải được xác định liên đới gây thiệt hại cho Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An hơn 1,56 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại gây ra.

Phân hóa vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tâm Long 5 năm tù, Kim Văn Bốn 4 năm tù. Lương Thanh Hải 36 tháng tù treo; các bị cáo Lê Văn Sơn 18 tháng tù treo, Nguyễn Đình Thịnh và Chu Thị Thúy Khanh mỗi bị cáo 15 tháng tù treo.

Hoàng Lam