Lấy trộm xe của chính mình, người phụ nữ lĩnh án 12 năm tù

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quý Trang (SN 1976, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 5/3/2024, Trang cùng chồng đến nhà bà N.T.N. (SN 1964, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để vay 2,3 tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Quý Trang (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi Trang viết giấy vay tiền, bà N. đã chuyển 2,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của chồng Trang.

Một ngày sau, Trang báo với bà N. là cần thêm 55 triệu đồng để hoàn tất các thủ tục đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, người phụ nữ này còn lấy ô tô biển kiểm soát 81A-383.xx để thế chấp cho bà N..

Trong giấy vay mượn tiền, Trang đã đồng ý thế chấp ô tô và đưa giấy tờ xe cho bà N.. Sau đó, bà N. đã chuyển 43 triệu cho Trang, còn 12 triệu đồng sẽ chuyển trong ngày đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, sáng 11/3/2024, Trang mang theo chìa khóa dự phòng rồi một mình đi xe ôm đến khách sạn của bà N.. Thấy ô tô để trước cửa, không có người trông coi, Trang sử dụng chìa khóa dự phòng và lái ô tô về nhà mà không thông báo cho bà N..

Cùng ngày, Trang nhắn cho bà N. với nội dung: “Sáng nay em lấy xe rồi chị. Em xin lỗi chị”.

Vì sợ mất tiền, bà N. yêu cầu chồng Trang cùng đến ngân hàng, chờ giải ngân. Do lâu nên bà N. yêu cầu chồng Trang đến quán cà phê ở phường Pleiku để cùng ngồi chờ đến khi giải ngân và trả đủ tiền mới được về.

Mãi không thấy chồng về, chiều 11/3/2024, Trang đến công an trình báo về việc chồng mình bị bà N. giữ trái pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, bà N. trình báo về việc bị mất trộm ô tô biển kiểm soát 81A-383.xx. Khoảng 20h cùng ngày, Trang ra đầu thú. Theo kết luận định giá, ô tô nêu trên có giá trị 630 triệu đồng.