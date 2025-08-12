Lấy lời khai người bị câm điếc như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố bị can Võ Bá Thành (32 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người.

Thành là bị can đã sát hại chị N.T.N.H. (SN 2002, ngụ tỉnh Vĩnh Long), để thi thể nạn nhân trong vali đặt tại con hẻm ở TPHCM. Võ Bá Thành là người câm điếc, vậy quá trình lấy lời khai có gì khác so với những người khác?

Con hẻm nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Lê Trai).

Về vấn đề này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) cho biết, đối với trường hợp bị can bị câm điếc bẩm sinh có quyền yêu cầu người phiên dịch hoặc người biết được cử chỉ, hành vi của người khiếm thính để hỗ trợ trong việc lấy lời khai.

Đồng thời, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có quyền yêu cầu cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật.

Theo luật sư Toàn, người phiên dịch là người có khả năng phiên dịch, dịch thuật và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt.

Người phiên dịch có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và dịch thuật trung thực.

Nếu phiên dịch, dịch thuật gian dối thì người phiên dịch, người dịch thuật phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về biên bản hỏi cung bị can, theo luật sư Toàn, Điều 184 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rõ mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản.

Theo đó, khi hỏi cung bị can có người phiên dịch, người biết được cử chỉ, hành vi của người câm điếc thì điều tra viên, cán bộ điều tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung.