Lập tài khoản giả danh thiếu nữ trẻ đẹp rồi kết bạn để lừa đảo

Ngày 11/10, Công an TP Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố tội danh nói trên, gồm: Lã Mai Thắng (SN 1996), Phạm Thị Thêu (SN 2001) là vợ chồng, cùng trú huyện Nho Quan, Ninh Bình; Vũ Trung Kiên (SN 2004), Vũ Long Nhật (SN 2001), cùng trú TP Ninh Bình; Bùi Xuân Tuyển (SN 2004), Thái Thùy Dung (SN 2006), và Phạm Thị Thu Trang (SN 2000), cùng trú Nho Quan, Ninh Bình.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, đầu năm nay, Lã Mai Thắng và vợ Phạm Thị Thêu bàn bạc, tìm hiểu phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông. Sau đó, hai vợ chồng áp dụng chiêu thức lập tài khoản có tên và hình ảnh các thiếu nữ, cô gái trẻ đẹp, kết bạn nói chuyện yêu đương với các nam thanh niên để lừa đảo.

Cặp vợ chồng lên mạng đặt mua 400 chiếc vòng đeo tay bằng kim loại với giá 80.000 đồng/1 chiếc và 400 chiếc hộp. Đồng thời, tìm hiểu cách marketing trên ứng dụng Facebook, lập bảng tính, tìm cơ sở để gửi hàng...

Vợ chồng Thắng, Thêu thuê người lập Fanpage Facebook tên "bé Chanh", chạy quảng cáo để nhiều người biết đến. Bên cạnh đó, họ mua thêm phần mềm trò chuyện Pancake để nhiều người có thể đăng nhập và sử dụng cùng tài khoản Facebook đã lập, mục đích để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Đầu tháng 3 năm nay, Thắng thuê các đối tượng Kiên, Nhật, Tuyển, Dung, Trang đến làm việc. Các đối tượng này được cung cấp máy tính, điện thoại di động, sim không chính chủ, tài khoản Zalo lập sẵn (với hình ảnh nền là các cô gái trẻ, xinh đẹp) và được hướng dẫn kịch bản tìm con mồi.

Sử dụng tài khoản có sẵn, các đối tượng trên tìm kiếm, kết bạn vờ yêu đương với các nam giới. Nhóm này lừa nạn nhân đặt mua vòng do Thắng bán với giá 920.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, khi tạo được lòng tin, các đối tượng tìm cách xin thêm tiền của người bị lừa.

Tiền lừa đảo do nhóm kiếm được sẽ chuyển đến tài khoản ngân hàng do Thắng thuê với chi phí 1-1,5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 3 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 66 triệu đồng của 29 người.