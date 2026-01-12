Lập kênh Telegram phát tán hơn 2.500 ảnh, video đồi trụy để thu tiền

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can đối với P.P.L. (SN 1982, trú tại TPHCM) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2024, L. đã lập tài khoản Telegram với tên gọi "Thamlang9999" nhằm mục đích bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng, người đàn ông này liên hệ mua lại các hội nhóm, kênh có sẵn lượng thành viên đông đảo.

Công an Hà Tĩnh điều tra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tham gia các hội nhóm "đen" trên mạng xã hội, người này thu thập hàng nghìn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy về điện thoại cá nhân. Sau đó, đối tượng đăng tải lại các video, hình ảnh này lên các nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia.

Đáng chú ý, người này còn xây dựng riêng một kênh Telegram nhằm tập hợp những video có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem được nội dung này, người dùng phải chuyển số tiền 200.000 đồng vào tài khoản của chủ kênh.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, L. đã trực tiếp điều hành 8 nhóm Telegram với tổng cộng 61.654 thành viên và 24 kênh Telegram với hơn 185.164 lượt theo dõi. Riêng tại kênh để thu tiền bất chính, đối tượng đã đăng tải tới 1.287 hình ảnh và 1.297 video có nội dung đồi trụy.

Các kênh, hội nhóm do đối tượng điều hành (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng xác định đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức, thuần phong mỹ tục. Hoạt động này còn gây mất an ninh trật tự, tiếp tay cho các tội phạm khác như đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án này.