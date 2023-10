Lào Cai: Cửa hàng thuốc thú y bị phạt hơn 30 triệu đồng do vi phạm PCCC

Cơ sở kinh doanh thuốc thú y Bảo Thắng ở thị trấn Phú Lu (tỉnh Lào Cai) vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt hành chính 30,9 triệu đồng (Ảnh: Công an Bảo Thắng).

Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trên cơ sở các tài liệu do Công an huyện cung cấp sau khi kiểm tra cơ sở, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PT.B., chủ cửa hàng thuốc thú y Bảo Thắng với tổng số tiền 30,9 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm của chủ cửa hàng thuốc thú y Bảo Thắng gồm: Không niêm yết nội quy về cứu nạn, cứu hộ, không niêm yết sơ đồ, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không tự kiểm tra, không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC và CNCH; lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện không đảm bảo an toàn PCCC; bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định;...

Chủ cơ sở này đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cam kết sẽ khắc phục ngay các vi phạm, tồn tại và sẽ thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH trong kinh doanh và sinh hoạt.

Đây là cửa hàng thuốc thú y vi phạm luật phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt hành chính với mức tiền cao nhất tỉnh Lào Cai.