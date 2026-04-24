Lần thứ 3 hoãn phiên xét xử kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hùng là kẻ đã phóng hỏa quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng xảy ra vào năm 2024.

Tại phiên tòa sáng nay, tiếp tục bị tạm hoãn để đại diện các bị hại cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được thông báo.

Trước đó, vụ án này đã 2 lần được đưa ra xét xử nhưng đều phải hoãn vì các lý do khác nhau.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng để uống bia.

Bị cáo gọi một lon bia và một bao thuốc lá nhưng sau đó không thanh toán tiền. Bức xúc trước thái độ của Hùng, một người khách tại quán đã hỏi vì sao uống bia không trả tiền rồi tát vào mặt bị cáo.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa tháng 12/2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Người này còn nhắc Hùng “lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”.

Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục đến quán cà phê này, ngồi uống bia một mình và yêu cầu nhân viên chỉ ra người từng đánh mình trước đó.

Thấy Hùng có biểu hiện gây sự, một người đàn ông tên C. đến nhắc bị cáo ra về vì đây là nơi làm ăn.

Sau đó, anh L.V.N., khách của quán, gọi Hùng ra ngoài cửa nói chuyện và đánh bị cáo.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xăng rồi quay lại quán. Bị cáo đổ xăng trước cửa, châm lửa đốt khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Vụ cháy làm 11 người tử vong, trong đó có anh N., và 4 người bị thương. Ngọn lửa còn lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty cổ phần công nghệ Vinmax, làm hơn 7.180 máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hỏng hoàn toàn.

Tổng thiệt hại tài sản được xác định hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng để đầu thú.

Trước đó, tháng 12/2025, vụ án từng được đưa ra xét xử. Tại tòa, một đại diện gia đình bị hại cho biết đã có đơn đề nghị làm rõ nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán. Đại diện VKS cho biết chưa nhận được đơn này.

Trả lời thẩm vấn, đại diện một gia đình bị hại trình bày, ngày 11/6/2025, một người đàn ông lạ tìm đến nhà, kể rằng từng được một người thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng ông này từ chối, đồng thời nói “trả 50 triệu đồng cũng không làm”.

Gia đình bị hại đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ và nộp video cho HĐXX. HĐXX nhận định đây là tình tiết mới cần được giám định nên quyết định hoãn phiên tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó nữa, hồi tháng 11/2025, phiên tòa cũng được mở nhưng phải tạm hoãn do vắng nhiều bị hại và bị cáo trong tình trạng “hỏi không trả lời”.