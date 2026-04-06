Làm rõ vụ ô tô bị nhóm người đi xe "xì po" đập vỡ kính

Ngày 6/4, Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh nhóm người đi xe máy chặn ô tô giữa đường và đập bể kính chắn gió phía trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/4, anh N.T.T. (21 tuổi) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Thái Bường theo hướng từ vòng xoay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vào phường Long Châu.

Kính chắn gió ô tô bị đập bể (Ảnh: CTV).

Khi đi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu), thấy một nhóm người đi trên 3 xe máy (trong đó có 2 xe "xì po" - viết lái từ "Suzuki Sport", tên gọi phổ biến dành cho các dòng xe máy côn tay 2 thì của hãng Suzuki) có dấu hiệu say xỉn, chạy vào làn dành cho ô tô, nên anh T. bấm còi xin đường.

Nghe tiếng còi, nhóm người này dừng lại chặn đầu xe anh T.. Tiếp đó có 2 người đi đến đập cửa xe, lúc này anh T. nhanh chóng khóa cửa ngồi trong xe dùng điện thoại ghi hình lại.

Chưa dừng lại, một người trong nhóm đã dùng vật cứng đập làm bể kính chắn gió phía trước rồi lên xe bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã đến hiện trường ghi nhận lời trình bày tài xế, đồng thời xác minh vụ việc chặn xe đập bể kính chắn gió.