Kịp thời ngăn chặn 29 "chú báo nhỏ" mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 18/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh đã phát hiện các bài viết, video có nội dung kích động bạo lực trên mạng xã hội giữa các nhóm thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Tân Uyên, huyện Tam Đường, có nguy cơ xảy ra xung đột dẫn đến mất ổn định trật tự an toàn xã hội.

Tiếp đó, Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp Công an huyện Tam Đường trao đổi thông tin nghiệp vụ, xây dựng phương án ngăn chặn giữ nhóm thanh, thiếu niên kể trên.

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí đi để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 15h ngày 17/3, tổ công tác Công an huyện Tam Đường và Công an huyện Tân Uyên làm nhiệm vụ đã chốt chặn, giữ được 29 người (độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, gồm 14 nữ, 15 nam).

Cảnh sát sau đó đã tạm giữ 12 xe mô tô, 20 điện thoại di động, một cây phóng lợn, một gậy sắt.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên mang theo phóng lợn để giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên kể trên khai nhận, do mâu thuẫn với một số thanh niên ở huyện Tam Đường nên nhóm thanh, thiếu niên ở huyện Tân Uyên đã rủ rê tập hợp thanh, thiếu niên tại địa bàn huyện cùng đi lên huyện Tam Đường để đánh nhau, trên đường đi thì bị lực lượng công an ngăn chặn.

Cảnh sát cho biết, sau đó Công an huyện Tân Uyên đã lập hồ sơ xử lý đối với 29 đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục xác minh, mở rộng triệu tập các đối tượng liên quan, làm rõ hành vi vi phạm và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật để răn đe, cảnh tỉnh chung.