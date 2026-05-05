Kiểm tra đột xuất ô tô trên đường, phát hiện gần 1kg ma túy

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Trí Tài (29 tuổi, trú tại Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (31 tuổi, trú tại Vĩnh Long) về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại khu vực Công viên An Hòa (thuộc khu phố 1 An Bình, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện một ô tô có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Lâm Trí Tài và Trần Vũ Lăm đang tàng trữ 2 bịch nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, nghi là ma túy. Tổng số lượng tang vật thu giữ là gần 998g.

Tại cơ quan công an, Tài và Lăm khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp (methamphetamine), được mua từ một người lạ mặt tại TPHCM với mục đích chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.