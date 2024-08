Kịch tính hành trình vây bắt, di lý 154 nghi phạm tại Tam Giác Vàng

Tuần đầu tháng 8, 154 nghi phạm liên quan vụ lừa đảo qua mạng quy mô đặc biệt lớn tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) được di lý về Công an tỉnh Hà Tĩnh an toàn.

Đây là kết quả sau một hành trình đầy hiểm nguy, cam go, thử thách của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ tham gia chuyên án và sự phối hợp của lực lượng công an nước bạn Lào.

Ăn lương khô, ngủ chập chờn trên đường đến nơi "bất khả xâm phạm"

Để triệt phá tổ chức lừa đảo này, Công an Hà Tĩnh dành nhiều tháng tổ chức thu thập tài liệu, chứng cứ.

Khi có đủ căn cứ xác định một tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế, hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải triệt phá băng nhóm này càng sớm càng tốt.

Cùng với đó, việc phá án phải đảm bảo yêu cầu về an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm.

Để đến được sào huyệt của băng nhóm tội phạm, hàng chục cảnh sát trải qua cung đường sạt lở (Ảnh: Đức Quang).

Theo lời kể của những thành viên chuyên án, hành trình bắt đầu từ rạng sáng 31/7, trong màn đêm, đoàn công tác lặng lẽ lên xe rời trụ sở cảnh sát hướng thẳng tới thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Khi đoàn đặt chân qua biên giới, thời tiết ở Lào đang mùa mưa. Những con đường quanh co, bám theo triền núi bị xói mòn do dòng nước từ phía trên đổ xuống, khiến cho sự căng thẳng trong chuyến đi càng tăng thêm.

Kết thúc quãng đường 600km, đoàn đến thủ đô Viêng Chăn lúc xẩm tối. Sau một bữa tối ngắn ngủi, cả đoàn nhanh chóng họp chiến thuật, mổ xẻ từng chi tiết của kế hoạch phá án sắp tới, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày thứ 2 ở nước bạn Lào (1/8), thành viên ban chuyên án tiếp tục hành trình 600km từ ga tàu Viêng Chăn đến nhà ga thị trấn Boten, tỉnh Luangnamtha.

Xác định vị trí sào huyệt của băng nhóm lừa đảo (Ảnh: Đức Quang).

"Mỗi phút trên tàu, chúng tôi cảm giác như dài đằng đẵng. Bữa trưa, mọi người chỉ ăn mì tôm hộp, lương khô. Đặt chân đến ga tàu Boten vào lúc 13h, chúng tôi liền chuyển sang xe 16 chỗ.

Ô tô đi qua những cung đường đèo dốc nguy hiểm, chao đảo giữa rừng núi của tỉnh Bokeo. 18h, chúng tôi đến nơi và chỉ kịp ăn vội bữa tối rồi lập tức bắt tay vào họp bàn chiến thuật. Đêm đó, không ai ngủ ngon", một thành viên ban chuyên án kể lại.

3h30 ngày 2/8, khi mọi người trong đoàn đang ngủ chập chờn, cuộc gọi bất ngờ từ chỉ huy vang lên như tiếng súng hiệu lệnh. Không một giây chần chừ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát lao lên xe, ánh đèn pha rạch ngang màn đêm, hướng về Đặc khu Tam Giác Vàng.

Tại đặc khu này có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc. Sau nhiều giờ đồng hồ, tòa cao ốc nơi được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" của nhóm tội phạm được trinh sát xác định.

Lúc 8h cùng ngày, tín hiệu hành động được phát đi, hàng trăm cảnh sát Hà Tĩnh và Công an nước bạn Lào xông vào. Các chiến sĩ chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 13 để lục soát từng căn phòng. Sau những tiếng ra lệnh, họ đạp cửa các căn phòng xông vào.

Mọi hành động được yêu cầu phải diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Tiếng bước chân từng nghi phạm tháo chạy theo cầu thang hay cố thủ ở phòng, ban công khiến cho không khí trở nên nghẹt thở.

Hơn 150 đối tượng được di lý về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng (Ảnh: Đức Quang).

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, 154 nghi phạm lừa đảo quốc tế bị tóm gọn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng đói cồn cào nhưng hàng chục cảnh sát đều không được phép ngơi nghỉ.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải chia sẻ, việc bắt giữ hơn 150 nghi phạm đã vất vả thì việc quản lý họ lại càng gian nan hơn. Bởi chỉ một nghi phạm liều mình bỏ chạy sẽ gây ra hiệu ứng làm theo khó kiểm soát.

Chỉ huy ban chuyên án họp bàn và thống nhất cần tìm một địa điểm để tạm giữ hơn 150 nghi phạm. Phương án khả dĩ chính là Trại tạm giam đặc khu Tam Giác Vàng.

Ngay sau đó, hàng chục chuyến xe được lực lượng chức năng nước bạn hỗ trợ để đưa toàn bộ nghi phạm về phân trại này.

22h hôm đó, mọi việc dần ổn thỏa, nhóm cán bộ, chiến sĩ mới có được bữa ăn tạm bợ, ngồi dựa lưng vào tường thở dốc.

Sự cố bất ngờ trong hành trình đưa 154 nghi phạm về nước

5h ngày 3/8, từng đoàn xe rời Đặc khu Tam Giác Vàng đưa 154 nghi phạm về thủ đô Viêng Chăn. Một tiếng đồng hồ sau khi xuất phát, sự cố bất ngờ xảy ra khi con đường trước mặt bị chặn đứng bởi một quả đồi sạt lở.

Hàng nghìn m3 đất đá và cây cối đổ xuống chắn ngang đường như một bức tường khổng lồ khiến mọi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Quả đồi sạt lở khiến cho việc di lý nhóm đối tượng bị gián đoạn (Ảnh: Đức Quang).

Trong tình thế căng thẳng, đoàn đối mặt với nguy cơ mắc kẹt giữa rừng núi hoang vu. Để xử lý, đoàn thông báo cho lực lượng cứu hộ nước bạn Lào đến giải phóng chướng ngại vật nhằm sớm thông tuyến. Mặt khác, đoàn phải quay lại tỉnh Bokeo - nơi tiềm ẩn nhiều hiểm nguy khôn lường.

Vấn đề quản lý 154 nghi phạm càng thêm cam go nhưng ban chuyên án may mắn nhận được sự phối hợp giúp đỡ vô cùng quý giá của Công an tỉnh Bokeo. 155 đối tượng được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Bokeo để chờ khắc phục sự cố sạt lở.

Sáng hôm sau (4/8), ngay khi tuyến đường được thông, đoàn lập tức rời Bokeo và di chuyển về ga tàu Bonten để đến Viêng Chăn.

Di lý hơn 150 nghi phạm bằng tàu điện (Ảnh: Đức Quang).

Để đảm bảo việc đưa 154 đối tượng cùng lực lượng đánh án lên tàu an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hẳn hai khoang tàu ở phía cuối. Việc này không thể tránh khỏi sự tò mò của nhiều hành khách và điều đó buộc trinh sát phải luôn giữ cảnh giác cao độ.

Đến ngày 7/8, khi những thủ tục xuất cảnh đã hoàn tất, nhiều ô tô nối đuôi nhau đưa 154 nghi phạm trở về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh an toàn. Lúc này, những áp lực, căng thẳng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ mới được giải tỏa.

Theo Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an nước bạn Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành.

Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và nước bạn Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Dương Nguyên - Đức Quang