Khởi tố 293 bị can về nhóm tội tham nhũng, chức vụ trên địa bàn TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa có báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa X.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm (tính từ tháng 10 năm trước), tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TPHCM tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường.

Nổi lên trong số đó là tội phạm ma túy, chủ yếu xảy ra tại các căn hộ chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ. Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc theo chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, tội phạm lừa đảo cũng diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến kinh tế, tư pháp và tạo bức xúc trong nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm TPHCM đã khởi tố 19.606 bị can (Ảnh minh họa).

Tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; mua bán hóa đơn trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tội phạm về tham nhũng, chức vụ… tiếp tục bị phát hiện và xử lý.

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 11.785 vụ với 19.606 bị can. Trong đó: Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: 3 vụ/5 bị can; Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: 4.564 vụ/6.500 bị can; Tội phạm kinh tế, chức vụ, môi trường: 4.646 vụ/6.468 bị can; Tội phạm về ma túy: 2.361 vụ/6.266 bị can; Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: 106 vụ/293 bị can; Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: 2 vụ/43 bị can

Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tổng cộng 165.879 nguồn tin về tội phạm. Trong đó, cơ quan điều tra đã giải quyết 13.609 tin (gồm 6.895 tin khởi tố vụ án; 3.945 tin không khởi tố; 2.769 tin tạm đình chỉ) và đang tiếp tục xử lý 3.270 nguồn tin.

Ở giai đoạn truy tố, VKSND hai cấp thụ lý 10.222 vụ với 21.502 bị can. Trong đó, đã giải quyết 8.851 vụ/17.548 bị can (truy tố 8.842 vụ/17.528 bị can, đình chỉ 8 vụ, tạm đình chỉ 1 vụ); còn lại 1.371 vụ/3.954 bị can đang được giải quyết.

Ở giai đoạn xét xử, VKSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 9.495 vụ với 19.210 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 7.317 vụ/13.995 bị cáo (xét xử 7.271 vụ, đình chỉ 45 vụ, tạm đình chỉ 1 vụ), còn lại 2.178 vụ/5.215 bị cáo đang được xem xét.

Đáng chú ý, không có trường hợp nào VKS truy tố mà tòa tuyên bị cáo vô tội.