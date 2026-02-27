Kịch bản rút tiền miễn phí khiến hàng trăm chủ thẻ tín dụng sập bẫy

Ngày 27/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 16 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, các đồng phạm còn lại trong vụ án bị phạt mức án 1-14 năm tù.

Theo HĐXX, quá trình điều tra xác định được 830 bị hại, nhưng không có mặt tại địa phương, có bị hại không có yêu cầu dân sự, có bị hại từ chối cung cấp thông tin.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Đối với tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, các bị cáo đã được cộng tổng số tiền thành tình tiết định khung, nên các bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để hoạt động tư vấn rút tiền từ thẻ tín dụng.

Từ tháng 2 đến tháng 11/2022, nhóm này thuê địa điểm làm trụ sở, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, mượn hoặc thuê các gian hàng trực tuyến tích hợp cổng thanh toán điện tử; đồng thời trang bị máy móc, điện thoại để vận hành hệ thống.

Để triển khai, Xuân và Vỹ thuê Nguyễn Thị Kim Chung thực hiện thủ tục đăng ký cổng thanh toán, mở và duy trì các gian hàng “ảo”, đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn được thực hiện qua nhiều bước. Trước tiên, nhân viên sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ với chủ thẻ, tự xưng là nhân viên ngân hàng và giới thiệu chương trình hỗ trợ rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, trả góp 6–12 tháng. Khi khách hàng đồng ý, họ yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn và số tài khoản nhận tiền.

Sau đó, trưởng nhóm truy cập vào gian hàng trực tuyến, nhập thông tin thẻ của khách để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP xác thực, các bị cáo gọi điện yêu cầu khách cung cấp mã này nhằm hoàn tất giao dịch.

Ở bước cuối, tiền từ cổng thanh toán được chuyển về tài khoản do Vỹ quản lý. Nhóm này chuyển khoảng 75% vào tài khoản ATM của khách, còn khoảng 25% bị chiếm đoạt. Nếu khách thắc mắc về khoản tiền chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp sẽ được hoàn lại sau rồi chặn liên lạc.

Cuối mỗi ngày, trưởng nhóm tổng hợp các giao dịch thành công để tính doanh số cho từng nhân viên. Nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng, hưởng hoa hồng 5% nếu doanh số dưới 100 triệu đồng và 5,5% nếu trên 100 triệu đồng.

Từ ngày 19/2/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Xuân và Vỹ đã thực hiện 7.012 giao dịch với tổng số tiền 136 tỷ đồng. Trong đó, 112 tỷ đồng được chuyển lại cho các chủ thẻ, còn khoảng 24 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định Xuân và Vỹ giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt 24 tỷ đồng.