Khởi tố vụ án nữ sinh 22 tuổi tử vong khi ở cùng bạn trai

Thông tin trên được Trung tá Trần Văn Quang - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai thông tin tới PV Dân trí vào chiều 15/6. Cũng theo Trung tá Quang, cùng ngày, lực lượng chức năng gồm công an, kiểm sát viên đã đưa Phạm Văn T. (SN 1992, trú tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai), nghi can gây ra cái chết cho nữ sinh, đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

"Hiện chúng tôi chưa khởi tố bị can hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào đối với T. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ", Trung tá Quang nói thêm.

Quá trình kiểm tra, xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Lào Cai xác định, nạn nhân Đ.T.K.L. và Phạm Văn T. có quan hệ tình cảm với nhau từ nhiều năm nay. Khoảng 19h ngày 15/3, T. đón chị L. từ Bến xe Trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng tại tổ 15, phường Xuân Tăng. Đến khoảng 22h cùng ngày, T. gọi điện cho em họ là P.T.T.D. (trú tại phường Lào Cai) cùng đi ăn đồ nướng với L. Cả 3 cùng nhau ăn uống đến khoảng 0h ngày 16/3 thì về nhà riêng của T.

Nghi can Phạm Văn T. thực nghiệm lại vụ án (Ảnh: Thanh Tuấn).

Trong quá trình ngủ tại nhà của T., khoảng 2h cùng ngày, giữa L. và T. xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bạn gái không tôn trọng mình, T. tức giận bỏ ra ngoài. Thấy vậy, chị L. đứng dậy can ngăn thì T. lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay tát bạn gái.

Trong quá trình giằng co, do mất thăng bằng, chị L. bị ngã. Vào thời điểm đó, trong phòng tắt điện nên T. không biết chị L. ngã như thế nào. Sau đó, T. thấy chị L. tự leo lên giường nằm, còn T. bỏ vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, T. quay trở lại giường, tiếp tục ôm bạn gái ngủ. Đến khoảng 16h cùng ngày, T. quay vào phòng ngủ thì thấy chị L. bị sốt. Thấy vậy, T. đã gọi cho em họ đưa chị L. đi bệnh viện kiểm tra.

Trong lúc đợi em họ., T. thấy mặt bạn gái bắt đầu sưng, phù nề, khi T. hỏi thì chị L. trả lời không rõ ràng, có biểu hiện mê sảng. Khi em họ cùng chồng xuống nhà riêng của T. để đưa L. đi bệnh viện thì nạn nhân đã mất nhận thức.

Sau đó, chị L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cấp cứu, được chẩn đoán chấn thương sọ não kín. Ngày 17/3, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội điều trị. Do vết thương nặng, đến ngày 27/3, chị L. tử vong.

Phạm Văn T. tại cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét chỗ ở của T. để phục vụ quá trình điều tra.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai ra Quyết định số 79 trưng cầu Viện khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành giám định nguyên nhân chết của chị L. Ngày 2/6, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an ra Bản kết luận giám định pháp y tử số 1847/KL-KTHS kết luận nguyên nhân chết của chị Đ.T.K.L., tử vong do chấn thương sọ não không hồi phục.