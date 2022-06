Điều tra vụ nữ sinh viên 22 tuổi tử vong khi ở cùng bạn trai

Nữ sinh xinh đẹp nghi bị bạn trai bạo hành tử vong (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chiều 14/6, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn - Trưởng Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh Đ.T.K.L. (SN 2000, ở TP Lào Cai).

Theo lãnh đạo Công an TP Lào Cai, trước đó, gia đình L. trình báo vụ việc, rạng sáng 16/3, L. bị bạn trai tên Phạm Văn T. (30 tuổi, cùng ở TP Lào Cai) hành hung tại nhà riêng của T..

Vụ việc khiến L. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Đến ngày 27/3, L. tử vong.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập T. đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu T. đã thừa nhận hành vi đánh L. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nữ sinh L. thời điểm khi nhập viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Hiện chúng tôi đang đợi kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong từ cơ quan chuyên môn. Dự kiến khoảng 1-2 ngày nữa có kết quả, đơn vị sẽ lập tức ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam T.", Thượng tá Sơn nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an TP Lào Cai, sau khi xảy ra sự việc, bạn trai của L. không thông báo ngay sự việc với cơ quan chức năng nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, phản ánh tới báo chí, người nhà nạn nhân cho biết, bố mẹ L. không kết hôn. Khi L. được 3 tháng tuổi, mẹ L. gửi con gái cho ông bà nội. Kể từ đó, L. sống cùng ông, bà và chú, thím.

Tháng 3/2021, L. có quan hệ tình cảm với Phạm Văn T.. Trong khoảng một năm yêu nhau, cặp đôi này nhiều lần mâu thuẫn.

Đầu tháng 3, L. quyết định chia tay. Tối 15/3, T. gọi bạn gái đến nhà ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, người nhà nạn nhân nhận được điện thoại thông báo L. đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Người nhà L. cho hay, thời điểm L. nhập viện, T. cũng có mặt tại đó và thừa nhận việc hành hung L.

Sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng đến ngày 27/3 thì tử vong.