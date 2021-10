Khởi tố thêm tội lừa đảo với "nữ quái" làm giả con dấu, chiếm đoạt hơn 5 tỷ

Dân trí Thảo bị cơ quan công an Sơn La truy nã về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sau khi bị bắt, Thảo tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Ngày 25/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1965, trú tại tổ 11, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, từ khoảng cuối năm 2020, đầu năm 2021, do việc kinh doanh buôn bán bị thua lỗ, Thảo đã sử dụng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, mang tên Nguyễn Thị Thảo để thế chấp, vay nợ của nhiều người với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến ngày 29/6/2021, do không có tiền để trả nợ cho các bị hại nên Thảo bỏ trốn, xuất cảnh sang tỉnh Savannakhet (Lào). Ngày 8/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thảo về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Đến ngày 12/10, Thảo bị các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đề nghị những tổ chức, cá nhân là bị hại trong vụ án trình báo với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La (địa chỉ số 678, đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La theo số điện thoại 069.2680.170 hoặc số điện thoại 0945.969.789 để được giải quyết).

Văn Yên