Bắt giữ thành công "nữ quái" bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Sơn La

Dân trí Sau khi bị Công an tỉnh Sơn La truy nã về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", Thảo đã bỏ trốn ra cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Thảo (áo đỏ) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Sơn La).

Vào khoảng 6h40 ngày 12/10, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng chức năng, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thị Thảo (SN 1965, trú tại tổ 11 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Thảo bị bắt theo quyết định truy nã số 02/QĐ-TN ngày 10/10/2021 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, quy định tại Khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Hiện đối tượng Thảo đang được cơ quan công an di lý về Công an tỉnh Sơn La để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Văn Yên