Khởi tố tài xế cố thủ trong xe, "múa" dao thách thức CSGT

Sáng 26/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Tân An tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hoàng Dũng (30 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

"Đưa Dũng đi kiểm tra, kết quả cho thấy người này không dương tính với ma túy. Hiện đang làm các thủ tục để tòa án đưa Dũng ra xét xử", lãnh đạo Công an TP Tân An thông tin.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa 10/3, CSGT TP Tân An phát hiện ô tô 4 chỗ màu trắng biển kiểm soát 51G-572.96 lưu thông theo hướng từ thành phố Tân An đi TPHCM, chạy lạng lách nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành, bỏ chạy. CSGT đã dùng 2 ô tô tiến hành truy đuổi. Đến giữa cầu Tân An, ô tô của CSGT khóa đầu được xe vi phạm.

Đến lúc này, tài xế ô tô 4 chỗ bất ngờ lao xe vào phương tiện của CSGT. Cú tông mạnh khiến một xe của lực lượng chức năng hư hỏng. Đối tượng tiếp tục phóng xe bỏ chạy về phía thành phố Tân An.

Trên đường truy bắt, một tài xế xe tải đã hỗ trợ lực lượng chức năng ép đầu, chặn xe 4 chỗ.

Hết đường bỏ chạy, tài xế xe vi phạm khóa cửa cố thủ. Dũng cầm dao nhọn huơ qua huơ lại trong xe, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau gần 20 phút cố thủ trong xe, tài xế bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tài xế khai tên Đặng Hoàng Dũng (30 tuổi, ngụ Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM).

