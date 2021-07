Muôn kiểu lợi dụng Covid-19 để lừa đảo

Dân trí Đánh vào tâm lý người dân trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng mạo danh là nhân viên y tế, cán bộ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)… để lừa đảo.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ đối tượng giả mạo các tổ chức y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các vụ lừa đảo này đều sử dụng thủ đoạn cũ, lợi dụng nội dung, thông tin dịch bệnh, đánh vào tâm lý hoang mang, lo sợ lây nhiễm Covid-19, làm cho người dân mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy.

Ảnh minh họa: Công an Hà Nội.

Các đối tượng mạo danh là nhân viên y tế của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) hay của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung cập nhật tình hình lây nhiễm Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam.

Một thủ đoạn khác, các đối tượng sử dụng bẫy lừa đảo đầu tư, điển hình như sử dụng chiêu trò hứa hẹn nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận cao khi đầu tư vào công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến phòng chống, xét nghiệm, chữa trị Covid-19.

Đối tượng lừa đảo sẽ tạo ra các phần mềm ứng dụng cho điện thoại, thoạt nhìn giống như các ứng dụng phổ biến dùng để theo dõi diễn biến lây lan của dịch Covid-19. Khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết này, người dùng sẽ bị tấn công bởi các mã độc nhằm lấy thông tin cá nhân, thông tin bảo mật, hay chi tiết tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng của nạn nhân.

Đánh vào tâm lý lo sợ lây nhiễm Covid-19, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm, phương thuốc có thể phòng ngừa vi rút như tác dụng của vắc xin để lừa nạn nhân. Trên thực tế, các sản phẩm này đều chưa từng được kiểm chứng.

Không những vậy, các đối tượng còn giả làm bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện, mạo nhận là đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi Covid-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó.

Có đối tượng còn lập nên các website bán hàng trực tuyến vật tư y tế như khẩu trang y tế và nước rửa tay. Sau khi nhận tiền của người mua hàng, đối tượng liền ngắt liên lạc và không giao hàng như đã thỏa thuận.

Ngoài ra, đối tượng cũng áp dụng chiêu mạo danh các nhãn hàng lớn, gửi link lạ kèm thông tin về quà tặng, trúng thưởng để lừa đảo người dùng. Hiện nay, đường link ẩn chứa nhiều nguy hiểm, rủi ro này đang lan truyền nhanh và rộng tới người dùng Việt Nam.

Trước rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn lừa đảo trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng internet có thể trực tiếp gửi các đường link, tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ: đường dây nóng 113 và trang facebook của Công an Hà Nội; đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053; địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn./#!/ của Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.

