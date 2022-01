Khởi tố tài xế có sổ theo dõi bệnh tâm thần lái xe đầu kéo gây tai nạn

Dân trí Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn vừa quyết định khởi tố tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương tại Bình Định.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 17h chiều 30/12/2021, tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C- 154.14 kéo theo rơ moóc BKS 77R- 006.81 trên đường ĐT 636, khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy chạy trên đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương (3 người bị thương nhẹ đã về nhà, 13 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện), nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, ban đầu Thâu khai nhận đã sử dụng ma túy đá nên tinh thần không ổn định và tông nhiều người đi xe máy, xe đạp ở thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, qua 2 lần test, tài xế này đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu có sổ theo dõi bệnh tâm thần nhưng vẫn xin việc và điều khiển xe đầu kéo gây nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an cũng đang xác minh việc gia đình tài xế Thâu có trình sổ theo dõi bệnh tâm thần từ năm 2016.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nêu vấn đề, nếu tâm thần, tại sao được cấp bằng lái xe nên cần xác minh bằng lái xe này thật hay giả.

"Cơ quan chức năng sẽ đưa đối tượng Nguyễn Văn Thâu đi trưng cầu giám định pháp y về tâm thần để xác định người này bị tâm thần thật hay giả", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Sau vụ tai nạn, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh Bình Định cho biết, vào tháng 3/2016, ông Thâu nộp hồ sơ học nâng bằng lái lên hạng FC tại trung tâm. Tuy nhiên, một tháng sau, ông này đến rút hồ sơ, đem ra tỉnh Thừa Thiên - Huế nộp, thi nâng bằng FC.

Trong khi đó, ông Lê Hoài Linh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Phúc Vinh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, 2 tháng trước, Thâu đến làm việc cho doanh nghiệp này và đang giai đoạn thử việc. Phía công ty không biết người này có sổ điều trị bệnh tâm thần.

