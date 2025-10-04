Khởi tố nữ kế toán mua bán trái phép hóa đơn ở Lào Cai

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Phạm Thị Thủy (SN 1988), kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Phạm Thị Thủy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, năm 2022, khi được công ty giao nhiệm vụ mua vật tư, Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hóa đơn). Để hợp thức hóa chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Nhà chức trách cho biết, tổng giá trị hàng hóa ghi trên 16 hóa đơn mà Thủy đã mua là hơn 305 triệu đồng. Những hóa đơn này được Thủy dùng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.