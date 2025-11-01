Khởi tố nhóm công nhân trộm hơn 15 tấn thép tại khu công nghiệp Quảng Ninh

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng và Lò Văn Thắng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

4 đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, tối 13/10, trong khi tuần tra, Tổ công tác Công an phường Phong Cốc phát hiện Lê Mạnh Hà (SN 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe cẩu tự hành biển số 35H-001.02 chở ba bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam, tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, ở phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Liên Hòa và Ban An toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam - chủ đầu tư dự án - kiểm tra và mời Hà về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận hành vi phạm tội và khai ra các đồng phạm gồm Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, Đội trưởng Đội Bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (SN 1983, nhân viên bảo vệ) và Lò Văn Thắng (SN 2002, công nhân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư từ ngày 30/9 đến 13/10, chiếm đoạt tổng cộng 15.210kg thép các loại, trị giá hơn 232 triệu đồng, thuộc tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.