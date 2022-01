Khởi tố nhân viên Bệnh viện Thủ Đức và một giám đốc

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Vũ Phong (Giám đốc công ty Nam Phong), Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Công an TPHCM đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, bước đầu xác định trong năm 2021, Bệnh viện Thủ Đức có mua kit test PCR do Công ty Việt Á sản xuất, thông qua Công ty Nam Phong.

Cán bộ công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bảo Trân (Ảnh: A.X.).

Cụ thể, tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng (đơn giá 470.000 đến 509.250 đồng/kit) theo một gói thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh, 37 gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn.

Việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện. Theo đó, Công ty Nam Phong được chiết khấu từ 30-40%, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chỉ định thầu và thanh toán tiền cho Công ty Nam Phong, các bên thỏa thuận sẽ chi cho Bệnh viện Thủ Đức theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng được thanh toán.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Phong đã chi cho Trân hơn 990 triệu đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu, Bệnh viện Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của người quen Phong đứng tên. Sau đó, Bệnh viện Thủ Đức hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hơn 10 tỷ đồng tiền hoa hồng, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức, cũng là tài sản Nhà nước đối với toàn bộ số tiền này.

Tại cơ quan điều tra, Phong và Trân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Do Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.