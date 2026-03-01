Khởi tố người phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Bàn Thị Phương (SN 1984), ở xã Hàm Yên thuộc tỉnh này về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bàn Thị Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra, Bàn Thị Phương đã từng nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Khoảng tháng 5/2024, Phương tuyên truyền cho nhiều người dân khác tại xã Hàm Yên biết về công việc, mức tiền công được hưởng tại Trung Quốc; đồng thời nhận lời đưa nhiều người khác trú tại xã Hàm Yên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Theo cảnh sát, hành vi của Phương bị cơ quan chức năng phía Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn, Phương và những người đi cùng được phía Trung Quốc trao trả tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ, việc đưa người xuất cảnh sang Trung Quốc của Phương không được cơ quan chức năng cho phép; các đối tượng xuất cảnh bằng hình thức vượt biên giới, không làm thủ tục theo quy định của pháp luật, đã cấu thành tội phạm Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không nên tin, không nghe theo những lời tuyên truyền của các đối tượng xấu hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” tại nước ngoài; Không tiếp tay cho các đối tượng thực hiện các hành vi rủ rê, lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép.