Khởi tố người phụ nữ liên tục phá ngô của hàng xóm

Ngày 11/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an TP Cao Bằng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Triệu Thị Sàu (SN 1969, ở xã Chu Trinh, TP Cao Bằng) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cảnh sát, trước đó vào ngày 28/8, bà Sàu có hành vi nhổ 25 cây ngô do bà Lành Thị Tơ (ở cùng xã) trồng với lý do "thấy hàng xóm trồng ngô chặn lối đi nên nhổ".

Bà Sàu nghe đọc lệnh khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định, ngày 25/9/2023, bà Triệu Thị Sàu bị Công an TP Cao Bằng xử phạt về hành vi hủy hoại tài sản của cá nhân. Tiếp đó, ngày 28/8, bà Sàu lại nhổ phá ngô của bà Lành Thị Tơ (hành vi vi phạm xảy ra chưa tới 12 tháng kể từ lần vi phạm đầu).

Ngoài ra, thời điểm ngày 28/8, bà Sàu cũng chưa chấp hành quyết định xử phạt trước đó của lực lượng chức năng.

Nhà chức trách nhận định, mặc dù hành vi nhổ 25 cây ngô là tài sản không lớn, tuy nhiên bà Sàu thường xuyên có hành vi hủy hoại tài sản của người khác (trong 12 tháng thực hiện 2 vụ việc); bà Sàu cũng không chấp hành quyết định xử phạt hành chính nên đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo, đây là bài học cho các đối tượng chỉ vì mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cuộc sống mà sẵn sàng thực hiện những hành vi coi thường pháp luật.