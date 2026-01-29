Khởi tố người đàn ông trộm xe của chính mình

Ngày 29/1, Công an xã Nghĩa Hành thông tin, Nguyễn Khánh (SN 1996, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị khởi tố để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo Công an xã Nghĩa Hành, tối 14/12/2025, Nguyễn Khánh điều khiển mô tô biển kiểm soát 76F1-269.72 đi chơi. Khoảng 20h20 cùng ngày, tại khu vực vòng xoay trung tâm xã Nghĩa Hành, Khánh bị cảnh sát dừng xe kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Nguyễn Khánh bị khởi tố để điều tra tội Trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành).

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Khánh, đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý. Do đang đi tuần tra nên tổ cảnh sát giao thông đã đưa xe của Khánh vào nơi tạm giữ rồi tiếp tục công việc.

Chỉ 25 phút sau đó, Nguyễn Khánh đến khu vực tạm giữ phương tiện để lấy chiếc xe của mình đưa về nhà cất giấu. Qua điều tra, Công an xã Nghĩa Hành xác định Khánh đã lấy trộm chiếc xe của chính mình.