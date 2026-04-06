Khởi tố người đàn ông hàn xì làm cháy kho nguyên liệu

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại tổ dân phố Giáp Nhất, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Long, làm nghề tự do, không có chứng chỉ hàn nhưng vẫn thực hiện việc hàn điện, quá trình thực hiện Long không tuân thủ quy định an toàn phòng cháy chữa cháy (không sử dụng tấm chắn), khiến tia kim loại nóng (vảy hàn) bắn ra rơi vào khu vực kho chứa nguyên liệu của hộ dân dẫn đến vụ hoả hoạn.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với tổng giá trị xác định là hơn 1 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, hành vi của Nguyễn Văn Long được xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo điểm c, khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra…