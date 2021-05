Khởi tố nam thanh niên trộm 50 triệu đồng của bạn nhậu

Dân trí Thấy anh Cường lấy tiền trong cốp xe ra để trả tiền nhậu, Châng đã nảy lòng tham và trộm 50 triệu đồng của anh Cường.

Châng cùng tang vật vụ án.

Chiều 27/5, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) - cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với La Văn Châng (sinh năm 1996, trú tại xã Hợp Thành, TP Lào Cai) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, trưa 26/5, Châng đi từ TP Lào Cai đến xã An Bình, huyện Văn Yên để gặp người quen. Tại đây, Châng cùng với người quen của Châng và anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, trú tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên) ngồi uống bia tại một quán bia gần cầu Trái Hút.

Sau khi uống bia, anh Cường ra mở cốp xe máy lấy tiền để thanh toán, và kiểm tra số tiền 200 triệu đồng của mình đã rút trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Khi anh Cường mở cốp lấy tiền, Châng đã nhìn thấy nên nảy lòng tham.

Sau khi trả tiền bia xong, Cường cùng Châng đi sang quán cắt tóc phía đối diện chơi, thấy chiếc xe máy anh Cường để ngoài sân, xung quanh không có ai, Châng đã luồn tay vào trong cốp xe máy của anh Cường và lấy được một tập tiền với tổng giá trị là 50 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, Châng đi mua quần áo, sau đó, đối tượng chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của mình, số tiền còn lại Châng cất giữ trong người.

Sau khi phát hiện mình bị mất số tiền 50 triệu đồng, anh Cường đã trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Yên đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, điều tra và triệu tập, làm việc đối với La Văn Châng.

Tại cơ quan công an, Châng đã khai báo rõ hành vi trộm cắp tài sản của mình, tự giác giao nộp số tiền còn lại 47,5 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với La Văn Châng về tội "trộm cắp tài sản".

Theo Thượng tá Thịnh, vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người để cảnh giác hơn trong việc bảo quản tài sản của mình, người dân không nên để tiền và những tài sản có giá trị trong cốp xe máy vì không đảm bảo an toàn.

Trần Thanh