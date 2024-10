Khởi tố nam sinh lớp 11 ép người khác ăn đất, nuốt khói thuốc

Ngày 25/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (SN 2008, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) để điều tra tội Làm nhục người khác.

Các quyết định khởi tố trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn phê chuẩn.

Do bị can N. chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình ngành chức năng điều tra vụ việc.

Nam sinh P.T.N. (bên trái) cùng người giám hộ làm việc với công an (Ảnh: Công an huyện Nam Đàn).

Như Dân trí đã đưa tin, tối 19/10, P.T.N. (học sinh lớp 11, Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn) cùng N.V.T. (SN 2010, trú xã Nam Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Xuân) đã đe dọa, ép em V.H.Đ. (SN 2010, trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, bạn học cùng trường với T.) ăn đất, hút thuốc lá, không được nhả khói ra ngoài.

Trước sự thúc ép của 2 người kia, nam sinh Đ. buộc phải hút 2 điếu thuốc lá và ăn 2 nắm đất.

Cơ quan chức năng xác định, nam sinh lớp 11 là người trực tiếp đe dọa, ép em Đ. ăn đất. Sự việc được N.V.T. quay video lại, sau đó chuyển cho các bạn khác xem.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do giữa 2 nam sinh lớp 9 có mâu thuẫn trước đó.