Khởi tố nam sinh 17 tuổi chế tạo hơn 200 quả pháo

Ngày 12/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân T. (17 tuổi, học lớp 11, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) về tội Sản xuất hàng cấm.

Theo điều tra, tháng 12/2023, trong đám cưới tại thôn Nhật Tân (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) có một thiếu niên nổ 4 quả pháo trước khu vực cổng.

Công an sau đó làm rõ người nổ pháo là Trần Văn H. (17 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc). Thiếu niên này khai số pháo trên được bạn hàng xóm tên Trần Xuân T. cho.

Bị triệu tập, T. khai đã chế tạo số pháo trên theo cách hướng dẫn trên mạng.

Từ khoảng tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, nam sinh này đã chế tạo tổng cộng 201 quả pháo có kích thước khác nhau.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của T., cảnh sát thu giữ 197 quả pháo còn lại có khối lượng 8,58kg cùng các công cụ, nguyên liệu để sản xuất pháo.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc điều tra làm rõ.