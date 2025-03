Sai phạm tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được phát hiện như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia.

Trong đó, cựu Giám đốc Trung tâm, ông Hoàng Quốc Hùng, bị Bộ Công an đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ; 22 bị can khác bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại diện Cục An ninh điều tra đã có những chia sẻ về manh mối, quá trình điều tra, làm rõ các sai phạm nghiêm trọng trong vụ án này.

Vụ án được phát hiện như thế nào?

Theo đại diện Cục An ninh điều tra, vụ án tại Trung tâm LLTP quốc gia bắt đầu từ một vụ án khác. Đó là vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành phố khác.

Cụ thể, quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng làm giả trong vụ án trên, Bộ Công an phát hiện 117 phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm LLTP quốc gia cấp.

Qua đấu tranh, khai thác, cơ quan điều tra xác định để bổ sung thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hoặc hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú/thị thực cho người nước ngoài, các đối tượng này thông qua mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện (Zalo, Viber, Telegram, Facebook…) để đặt mua phiếu LLTP với giá trung bình khoảng 2 triệu đồng/phiếu.

Các đối tượng khai chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân của người xin cấp phiếu LLTP, sau 7-10 ngày sẽ nhận được phiếu do Trung tâm LLTP quốc gia cấp.

Bị can Hoàng Quốc Hùng (Ảnh: Bộ Công an).

Từ thông tin thu thập được, Cục An ninh điều tra nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tách hành vi để khởi tố, điều tra vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm LLTP quốc gia, Văn phòng công chứng Lại Khánh, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, việc điều tra, truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng bế tắc vì các đối tượng nhận làm hồ sơ cấp phiếu LLTP sử dụng tên giả, chủ yếu nhắn tin, trao đổi qua các ứng dụng liên lạc; sử dụng nhiều tài khoản trung gian nhận và chuyển tiền nên không xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện tội phạm.

"Tuy nhiên, với quyết tâm điều tra, làm rõ tội phạm đến cùng, các điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để nghiên cứu, phân tích; vẽ sơ đồ dòng tiền để tìm ra mối quan hệ giữa các đối tượng và xác định đối tượng chính thực hiện tội phạm", Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra chia sẻ.

Từ đó, trong thời gian ngắn, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ông Hùng bị cáo buộc lợi dụng kẽ hở trong quy định pháp luật liên quan việc cấp phiếu LLTP để nhận hối lộ nhằm trục lợi cho bản thân.

Thủ đoạn của Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia

Theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh, năm 2019, nhận thấy tình hình công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu LLTP tăng cao, ông Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận để Phạm Quang Hậu (lái xe riêng của Hùng) làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu từ người có nhu cầu.

Hậu cũng được giao tự thỏa thuận chi phí với khách hàng, tuy nhiên, ông Hùng đưa ra "điều kiện" phải đưa lại cho Hùng 700.000 đồng/phiếu LLTP. Ông Hùng cũng chỉ đạo cấm viên chức, người lao động tại trung tâm làm "dịch vụ" và chỉ cho Hậu làm trung gian nhận tiền và hồ sơ.

Do vậy, Lương Nhân Hòa, khi đó là Phó Giám đốc Trung tâm, và Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, phải liên hệ, thỏa thuận thông qua Hậu để đưa tiền cho ông Hùng nhằm được giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu LLTP.

Nhằm hợp thức hóa thẩm quyền cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Hậu hướng dẫn người xin cấp phiếu không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai; sử dụng hộ chiếu thay CMND/CCCD.

Bị can Lương Nhân Hòa, cựu Phó giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia (Ảnh: Bộ Công an).

Toàn bộ quá trình trao đổi, bàn bạc giữa Hùng và các bị can, cũng như giữa các bị can với những người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP được thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như: Zalo, Viber, Telegram, Messenger…

Cục An ninh điều tra cáo buộc từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, nhờ sự giúp sức của Hậu, Hòa và Cảnh, ông Hùng đã nhận hối lộ của nhiều cá nhân và một số doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng, để cấp hơn 55.000 phiếu LLTP trái quy định pháp luật.

Vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp

Theo Cục An ninh điều tra, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ trên lĩnh vực dịch vụ công, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm.

"Vì động cơ vụ lợi, các bị can là lãnh đạo Trung tâm LLTP quốc gia đã thiếu gương mẫu, suy thoái đạo đức, lối sống đã lợi dụng thẩm quyền được giao trong việc cấp phiếu LLTP để thỏa thuận nhận hối lộ giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP trái quy định", Cục An ninh điều tra cho biết.

Từ tháng 2, chức năng cấp phiếu LLTP được chuyển từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an, và công tác cấp phiếu LLTP được thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, để khắc phục sơ hở thiếu sót và phòng ngừa tội phạm, qua công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kiến nghị các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định pháp luật và hướng dẫn quy trình cấp phiếu LLTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để công dân Việt Nam, người nước ngoài dễ dàng tiếp cận, thực hiện, tránh tình trạng thông qua các đối tượng trung gian làm dịch vụ.

Cơ quan An ninh điều tra xác minh hồ sơ, tài liệu liên quan việc cấp phiếu LLTP (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, Bộ Công an cho rằng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác cấp phiếu LLTP, tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc gây phiền hà cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động cấp phiếu LLTP để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị truy tố với 4 bị can là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc Văn phòng công chứng Lại Khánh và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm.

Các công chứng viên này bị cáo buộc vì vụ lợi đã thỏa thuận, nhận tiền để giúp các đối tượng chứng thực "khống" tài liệu để đưa vào hồ sơ cấp phiếu LLTP bằng cách chứng thực giấy CMND/CCCD/hộ chiếu không có bản chính đối chiếu hoặc ký xác nhận công chứng viên và dấu của văn phòng công chứng trên các tờ giấy A4 trắng, để các đối tượng sử dụng in thêm các nội dung cần chứng thực.

"Từ trước đến nay, các cơ quan, chức năng (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp) phát hiện "vi phạm nghiêm trọng" của nhiều tổ chức hành nghề công chứng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt vi phạm hành chính, chưa có chế tài xử lý nghiêm nên thiếu tính răn đe.

Cơ quan An ninh điều tra là đơn vị tiên phong xử lý hình sự đối với công chứng viên, qua đây, tạo tiền đề để các cơ quan điều tra mạnh dạn phát hiện, điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm xảy ra tại các văn phòng công chứng mà dư luận, báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua", Cơ quan An ninh điều tra đánh giá.

Xuân Mai - Hải Nam