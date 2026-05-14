Khởi tố kẻ tuồn hơn 10 tấn cà phê giả từ bắp và đậu nành ra thị trường

Ngày 14/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, trú tại xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, hồi tháng 2, Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê "Văn Quý 7777" do Đỗ Văn Quý làm chủ.

Đối tượng Đỗ Văn Quý làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, các mẫu cà phê tại cơ sở này đều có hàm lượng caffein bằng 0. Làm việc với công an, Quý khai nhận đã bắt đầu sản xuất cà phê giả từ đầu năm 2024 do giá cà phê nguyên liệu tăng cao. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng đã tuồn ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê giả.

Quý cho biết thêm, công thức cà phê giả do mình sản xuất là hỗn hợp bắp và đậu nành rang cháy, sau đó tẩm ướp thêm hương liệu và phụ gia hóa học. Sản phẩm được đóng gói loại 500g và bán ra thị trường giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Khám xét cơ sở của Quý, lực lượng chức năng thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn bắp và đậu nành đã sơ chế, cùng hàng loạt máy móc, bao bì và hóa đơn liên quan.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.