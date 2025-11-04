Khởi tố Giám đốc Công ty Trung Hiếu

Ngày 4/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm (Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Bị can Nguyễn Văn Thấm (áo sáng màu) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Diện tích doanh nghiệp này được khai thác là 5ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác gần 520.000m3, công suất khai thác 120.000m3/năm, thời hạn trong 5 năm kể từ ngày cấp phép.

Quá trình khai thác khoáng sản, ông Thấm bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Theo đó, tổng khối lượng khoáng sản (đất san lấp) mà Công ty Trung Hiếu đã khai thác vượt là hơn 200.000m3, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.