Khởi tố giám đốc công ty khai thác khoáng sản lậu, "ăn" hơn 3,5 tỷ đồng

Dân trí Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác trái phép khoáng sản ở huyện Bắc Quang, thu lợi bất chính trên 3,5 tỷ đồng.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1978, ở Hà Nội) - Giám đốc Công ty khai thác chế biến khoáng sản Việt Trung; Trần Văn Phụng (SN 1982, ở Hà Giang) và Bùi Duy Chinh (SN 1977, ở Hà Giang) để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, vào ngày 13/10, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an huyện Bắc Quang kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ Măng gan thuộc thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang (điểm mỏ đã hết thời hạn khai thác từ năm 2014).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tiến hành khai thác khoáng sản là quặng sắt - Măng gan từ đầu tháng 7/2021, đến thời điểm bị phát hiện, khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép trên 4.000 tấn, được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ tại tỉnh Thái Nguyên và thu lời bất chính số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, điều tra làm rõ.

Văn Yên