Khởi tố giám đốc công ty đấu giá tài sản ở Đắk Lắk

Chiều 16/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Tựu (51 tuổi) - Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Đắk Lắk về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Đắk Lắk (Ảnh: D.N.T.).

Theo thông tin ban đầu, ông Tựu được xác định có liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản trên 3.400 cây cao su trên diện tích hơn 63.000m2 đất thu hồi của Nông trường cao su 30/4 (thuộc Công ty CP cao su Đắk Lắk) vào tháng 1/2021.

Ông Tựu đã nhận "giúp đỡ" và dàn xếp để một công ty được trúng đấu giá tài sản này.

Bước đầu, ông Đặng Văn Tựu đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.