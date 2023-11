Khởi tố gã đàn ông cho vay lãi "cắt cổ" 730%/năm

Ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, người ở huyện này) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan chức năng, Tấn không có công ăn việc làm ổn định. Cuối năm 2022, Tấn cho nhiều người ở huyện Hiệp Hòa vay tiền với lãi suất 5.000-20.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 182,5-730%/năm.

Nguyễn Văn Tấn (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Khi người vay tiền không có khả năng trả, Tấn sẽ "phạt tiền" và cộng tiền phạt với tiền lãi vào thành khoản vay mới. Đồng thời, bị can còn dùng vũ lực, đe dọa, ép khách vay phải trả tiền.

Công an huyện Hiệp Hòa đã xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Tấn. Ngày 16/10, cơ quan chức năng bắt quả tang Tấn đang cưỡng đoạt 200 triệu đồng của chị T. (39 tuổi).

Ngày 25/10, nhà chức trách khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tấn về tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra đến nay, cảnh sát xác định số tiền thu lợi bất chính của Tấn từ việc cho vay lãi nặng là hơn 400 triệu đồng.