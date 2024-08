Khởi tố đối tượng ghi cá cược bóng đá mùa Euro

Chiều 11/8, Công an thị xã Tân Châu ( An Giang ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Trung Trí (40 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bị can Nguyễn Trung Trí tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc).

Nhận được tin báo từ người dân, 00h35 ngày 2/7, Công an thị xã Tân Châu đã bất ngờ ập vào một quán cà phê trên địa bàn phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, bắt quả tang Nguyễn Trung Trí và 6 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Cùng thời điểm, các đối tượng đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ tại Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024.

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá ăn tiền bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Nghiêm Túc).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động các loại; 1,8 triệu đồng; 1 tờ giấy ghi số tiền cá cược là 19,4 triệu đồng và một số tang vật có liên quan vụ án.

Quá trình điều tra, công an xác định Trí là người đứng ra ghi cá cược cho các đối tượng khác tham gia, nhằm mục đích hưởng hoa hồng.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.