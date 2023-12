Tạm giữ người đàn ông đấm CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tài (SN 1990) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thanh Tài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, sau khi bị Công an TP Bà Rịa lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện do có nồng độ cồn trong máu khi lái xe, Tài đã dùng tay đấm thẳng vào mặt Trung úy Phạm Quốc Dần, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Bà Rịa.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế Tài, áp giải bàn giao cho Công an phường Phước Nguyên lập hồ sơ xử lý. Toàn bộ diễn biến, hành vi của đối tượng Tài được camera nghiệp vụ CSGT ghi nhận lại.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Tài khai nhận do sử dụng rượu bia trước đó nên không kiềm chế được bản thân và đã có lời nói xúc phạm, đánh cán bộ CSGT.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.