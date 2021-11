Khởi tố đôi nam nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Dân trí Dựng "bình phong" là đưa người đi xuất khẩu lao động, từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019, Hiếu và Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn, thu của mỗi bị hại từ 90 đến 127 triệu đồng.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đào Trọng Hiếu (sinh năm 1986, trú tại xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1978, trú tại Tổ 6, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, mặc dù không có khả năng đưa người khác đi xuất khẩu lao động, du học ở nước ngoài, nhưng từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019, Đào Trọng Hiếu và Nguyễn Thị Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn, thu của mỗi bị hại từ 90 đến 127 triệu đồng.

Hiếu và Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Để tạo niềm tin với các bị hại, Hiếu và Hằng dùng một phần số tiền thu được, tổ chức cho bị hại học tiếng nước ngoài. Số tiền còn lại các đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 8 người với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuyên Quang (điện thoại 02073.822.657) hoặc liên hệ với Trung tá Phạm Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (điện thoại 0913.250.880) để được hướng dẫn giải quyết.

Văn Yên