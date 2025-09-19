Khởi tố cô gái vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Tối 19/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (29 tuổi, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội Vu khống.

Lê Hương Ly (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, về việc bị một cá nhân đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xúc phạm danh dự và gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã xác định người thực hiện hành vi này là Lê Hương Ly.

Bước đầu, Ly khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã đăng tải những nội dung vu khống nhằm hạ uy tín của chị Bùi Quỳnh Hoa.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội; mọi hành vi lợi dụng nền tảng trực tuyến để xúc phạm, vu khống, gây tổn hại danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.