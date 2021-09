Bắt được đối tượng đốt nhà người tình xôn xao ở An Giang

Dân trí Sau 4 ngày truy tìm, Công an An Giang đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng thủ phạm dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

Sáng ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng là thủ phạm dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc vào rạng sáng ngày 5/9.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: Nghiêm Túc).

Trước đó, khoảng 4h ngày 5/9, trong lúc bà Võ Thị Nga (49 tuổi, cư trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc), cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (24 tuổi) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (5 tuổi, con của Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy.

Phát hiện đám cháy, chị Mừng chạy ra mở cửa thì cửa chính bị khóa bên ngoài. Hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương. Còn Mừng và bé Trí kẹt lại trong nhà.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Nghiêm Túc).

Lúc này, người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa, dùng búa phá khóa. Đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con Mừng ra ngoài an toàn.

Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận, đối tượng này và bà Nga sinh sống với nhau như vợ chồng, thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên Dũng đã mua xăng và đốt nhà bà Nga.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành