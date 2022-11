Khởi tố, bắt tạm giam cựu Trung úy công an ở Bình Dương

Bị can Châu Thanh Đại từng công tác tại Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cựu Trung úy Châu Thanh Đại (Ảnh: PLO).

Thông tin ban đầu, tháng 4/2022, tổ công tác gồm công an, dân phòng, bảo vệ dân phố thuộc Công an phường Tân An (TP Thủ Dầu Một) lập chốt xử lý xe vi phạm trên tỉnh lộ Nguyễn Chí Thanh.

Những người vi phạm luật giao thông bị lập biên bản được cựu Trung úy Châu Thanh Đại hẹn gặp tại trụ sở công an phường. Tại đây, Đại yêu cầu người vi phạm đưa tiền cho mình để ra kho bạc đóng giúp mà không có biên nhận hay hóa đơn.

Sau khi báo chí phản ánh, Đại được điều chuyển về Công an TP Thủ Dầu Một và bị tạm đình chỉ công tác. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Châu Thanh Đại.

Đối với các dân phòng, bảo vệ dân phố liên quan, UBND phường Tân An đã ra quyết định tạm ngưng công tác, chờ kết quả xác minh để tiếp tục xử lý.