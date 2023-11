Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, chiều 14/11, Nguyễn Tuấn Anh mặc áo phao màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt xông vào trụ sở ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò.

Đối tượng Tuấn Anh bị khởi tố về hành vi cướp tài sản (Ảnh: Văn Hậu).

Lúc này Nguyễn Tuấn Anh đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Những người xung quanh đã tri hô cướp nên Tuấn Anh chưa thực hiện được hành vi và thả nữ nhân viên ra rồi nhảy qua bàn, tháo chạy.

Đến 14h30 ngày 15/11, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng này đang ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vụ cướp ngân hàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hình ảnh ghi lại cảnh đối tượng khống chế nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Ảnh cắt từ clip).

Qua điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định do nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lãnh đạo công ty quản lý đối tượng cho biết, Nguyễn Tuấn Anh mới được đề bạt làm Phó giám đốc chi nhánh nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cách đây vài tháng.

Cũng theo người này, Nguyễn Tuấn Anh đã lấy vợ và có một con nhỏ.