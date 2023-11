Ngày 15/11, Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Cửa Lò vẫn mở cửa làm việc bình thường sau khi xảy ra vụ cướp vào chiều qua (14/11). Vụ cướp không gây thiệt hại về người cũng như tài sản của ngân hàng.

Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1982), nhân viên giao dịch Chi nhánh ngân hàng Agribank Cửa Lò (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), người bị tên cướp dí dao vào cổ, cho biết, khoảng 14h ngày 14/11, khi đang làm việc tại quầy số 1, bất ngờ chị bị một đối tượng lẻn từ phía sau vào quầy, dùng dao khống chế yêu cầu mở két tiền.

Đối tượng chạy ra khỏi ngân hàng (Ảnh cắt từ clip).

"Trong lúc tôi đang làm việc bất ngờ có một người đàn ông từ phía sau quàng tay qua người, dí dao vào người nói nhỏ 2 lần mở két. Ban đầu tôi có thoáng giật mình nhưng sau đó định thần lại, cố gắng trì hoãn yêu cầu của đối tượng. Chờ một lúc, đối tượng này tự mình mở két sắt nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì nhiều nhân viên trong phòng giao dịch phát hiện và hô hoán.

Chị Hằng kể lại sự việc bị tên cướp dí dao vào cổ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Quá hoảng loạn, tên cướp đã bỏ tôi ra, lao lên bàn làm việc, chạy ra ngoài để tẩu thoát. Lúc này, nhiều nhân viên trong ngân hàng cũng đuổi theo. Tuy nhiên, đối tượng có hung khí và khá manh động nên đã tẩu thoát sau đó", chị Hằng chia sẻ.

Cũng theo chị Hằng, thời điểm sự việc xảy ra, chị khá bình tĩnh vì trước đây các cán bộ và nhân viên của ngân hàng đã được học cách xử lý tình huống khi có cướp, tránh những rủi ro có thể xảy ra khi đi làm.

Ông Phạm Hữu Dũng, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Agribank Cửa Lò, cho biết ban đầu xác định vụ cướp chưa gây thiệt hại về người cũng như tài sản. Ngay khi xảy ra vụ việc phía ngân hàng đã báo cho Công an thị xã Cửa Lò phối hợp để xác minh vụ việc.

Ông Phạm Hữu Dũng, giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Cửa Lò (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Dũng, đối tượng đe dọa giao dịch viên, yêu cầu mở két lấy tiền nhưng rất may, trong thời gian qua phía ngân hàng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng trì hoãn khi bị cướp đe dọa… Do đó, khi cán bộ ngân hàng hô hoán thì bất ngờ đối tượng này hoảng hốt bỏ chạy.

Cùng lúc đó có vệ sĩ phía ngoài chặn để bắt tên cướp. Mặc dù tên cướp bị ngã nhưng vẫn dùng dao nhọn chống trả quyết liệt làm cho quá trình truy bắt gặp khó khăn. Đối tượng đã lên xe máy dựng sẵn bên ngoài trụ sở ngân hàng và tẩu thoát, bỏ lại 1 túi ni lông và thùng xốp.

Chiều 15/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò, cho biết, hiện phía đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục truy bắt đối tượng.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 14/11, tại chi nhánh ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò bất ngờ xuất hiện một đối tượng mặc áo khoác màu đỏ sẫm, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng từ ngoài đi vào, dùng dao uy hiếp nhân viên đang làm việc.

Phát hiện sự việc, nhân viên ngân hàng đã hô hoán, tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Cán bộ, nhân viên tại ngân hàng đuổi theo, đồng thời tri hô bắt cướp, tuy nhiên, đối tượng đã tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.