Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sự việc xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Agribank thị xã Cửa Lò (thuộc Ngân hàng Agribank Nghệ An) đóng trên địa bàn phường Nghi Hương.

Qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 16h ngày 14/11, tại chi nhánh ngân hàng này bất ngờ xuất hiện một đối tượng mặc áo khoác màu đỏ sẫm, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng từ ngoài đi vào, dùng dao uy hiếp nhân viên đang làm việc.

Đối tượng bịt mặt táo tợn xông vào ngân hàng khống chế nhân viên (Video: Bạn đọc)

Phát hiện sự việc, nhân viên ngân hàng đã hô hoán, tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Cán bộ, nhân viên tại ngân hàng đuổi theo, đồng thời tri hô bắt cướp.

Hình ảnh ghi lại cảnh đối tượng khống chế nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với Dân trí tối 14/11, lãnh đạo Agribank Nghệ An xác nhận thông tin sự việc và cho biết, có đối tượng đi vào như một khách hàng, đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang, mang túi vào trong quầy riêng của nhân viên ngân hàng (lối này khách hàng không được đi), dùng dao dí vào người giao dịch viên.

"Lúc đó trưởng phòng tổng hợp cũng nhìn thấy liền đóng cửa và tri hô để bắt. Thấy vậy, đối tượng này đã tháo chạy ra ngoài để thoát thân. Cùng lúc đó, cán bộ của mình với bảo vệ (vệ sĩ) đuổi theo nhưng đối tượng này đã dùng dao đe dọa và lên xe máy chạy thoát", vị lãnh đạo Agribank Nghệ An nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Agribank Nghệ An, khi xảy ra sự việc, phía ngân hàng đã báo cáo với Công an thị xã Cửa Lò.

Đối tượng chạy ra khỏi ngân hàng (Ảnh cắt từ clip).

"Sau khi báo cáo với Công an thị xã Cửa Lò họ đã tới hiện trường để phối hợp, trích xuất camera để truy bắt đối tượng này. Hiện chúng tôi đã báo cáo qua điện thoại với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại Nghệ An.

Đồng thời trong ngày 15/11 sẽ có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và Công an tỉnh Nghệ An", vị lãnh đạo Agribank Nghệ An nói thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.