Khởi tố 7 thành viên nhóm "Hội Dị Nhân X" ở Bắc Ninh

Ngày 15/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong nhóm "Hội Dị Nhân X", có hành vi bốc đầu xe máy gây náo loạn đường phố.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Đình Quảng, Hoàng Công Minh (cùng 26 tuổi, quê Yên Bái), B.Đ.M. (17 tuổi, ở Hòa Bình), L.V.H. (17 tuổi, ở Sơn La), Nguyễn Chiến Thắng (20 tuổi, ở Nghệ An), Đỗ Tiến Đạt (18 tuổi, ở Bắc Giang), Hoàng Văn Minh (18 tuổi, ở TP Bắc Ninh).

Cảnh sát lấy lời khai đối với đối tượng Đặng Đình Quảng (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSGT và CSGT địa phương đã nắm bắt, lên danh sách một số đối tượng, nhóm đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ các thanh, thiếu niên thực hiện việc chạy xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng hoạt động ở các nhóm kín trên mạng xã hội, nhằm mục đích quảng bá cho các "lò" độ xe, bán phụ tùng độ xe, cá cược…

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong xác định, từ tháng 2 đến nay, đối tượng Đặng Đình Quảng tạo tài khoản mạng xã hội "Chu Bá Thông" và thành lập "Hội Dị Nhân X", "Sân chơi giới trẻ".

Nhóm thanh, thiếu niên bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Riêng nhóm "Hội Dị Nhân X" có 14 người tham gia, thường xuyên đăng tải các video quay lại cảnh Quảng và các đối tượng khác thực hiện hành vi bốc đầu xe, lạng lách đánh võng trên đường.

Đến nay, Công an huyện Yên Phong phối hợp với lực lượng chức năng đã triệu tập 9 đối tượng.

Quá trình đầu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách tại các tuyến đường tại khu công nghiệp Yên Phong và tỉnh lộ 277, 295 (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh).

Qua kiểm tra điện thoại di động của Quảng, cảnh sát xác định có 136 video bốc đầu xe máy tại các huyện Yên Phong, Từ Sơn và TP Bắc Ninh...

Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, việc điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

"Hành vi này không chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính mà còn bị xử lý hình sự với tội Gây rối trật tự công cộng", Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu nói.

Theo Cục CSGT, hiện công an một số địa phương đang rất kiên quyết trong việc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi càn quấy trên đường và gây rối trật tự công cộng.