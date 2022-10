Khởi tố 4 đối tượng truy sát người trước cổng bệnh viện ở Hải Phòng

4 đối tượng trong vụ truy sát người dân tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

4 đối tượng gồm: Vũ Tuấn Anh (SN 1993), Phạm Văn Đại (SN 1994), Nguyễn Văn Trung (SN 1995) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990), cùng ở TP Hải Phòng.

Đây là nhóm đối tượng được xác định có liên quan đến vụ truy sát người dân tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng xảy ra ngày 16/6.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/6, tại khu vực cổng Bệnh viện Mắt Hải Phòng (phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) trong khi đưa người thân vào khám bệnh bất ngờ bị một nhóm nam giới đi xe máy đến, dùng hung khí chém gây thương tích. Anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã xác định 4 đối tượng trên đã dùng hung khí chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H.

3 đối tượng sau đó bị Công an quận Lê Chân bắt giữ. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Lâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Lâm.

Đến ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn.