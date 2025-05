Khởi tố 3 bị can vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền" xảy ra trên không gian mạng.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thoa (SN 1990, trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Vũ Thị Hà (SN 1993, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Vương Thị Kim Cúc (SN 1996, trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố một bị can (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, lợi dụng các mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc, 3 đối tượng nêu trên đã chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước khác phải đến cơ quan, đơn vị được nhà nước cấp phép để chuyển. Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.